Ривненщина: нетрезвый водитель вёз в школу 7 детей

В Ривненской области нетрезвый водитель школьного автобуса перевозил детей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УГАИ МВД Украины, инцидент произошел утром в Млиновском районе на автодороге Доманово – Ковель - Теребляче.

Водитель автобуса, увидев работников ГАИ, пытался изменить направление движения. У правоохранителей такие действия водителя вызвали подозрение и они остановили автобус.

"Во время разговора с водителем работники ГАИ почувствовали резкий запах алкоголя. Сам водитель, 48-летний местный житель, не отрицал, что сел за руль нетрезвым. В салоне транспортного средства на тот момент находились семеро детей, которых нетрезвый водитель вез в школу", - отметили в ГАИ.