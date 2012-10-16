Освободили из плена парня, которого хотели заразить ВИЧ/СПИДом

09:32, 16 октября 2012
Новости регионов
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Сейчас парень уже дома

На днях в Каменско-Днепровскоий райотдел милиции, Запорожская область, обратилась за помощью 45-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что несколько дней назад оборвалась мобильная связь с ее 23-летним сыном, который временно проживал в городе Севастополе. Позже с телефона сына ей позвонил неизвестный и предупредил, что сын в опасности и, если в течение десяти суток он не получит 800 тысяч гривен, парню будет сделано инъекцию с вирусом СПИДа, сообщает ОСО ГУМВД Украины в Запорожской области.

Несмотря на то, что события происходили на территории Севастополя, в тот же день следственным подразделением ГУМВД Украины в Запорожской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека, совершенное из корыстных побуждений). В причерноморский город срочно выехали запорожские оперативники.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий милиционеры установили место нахождения похищенного юноши и освободили его. Пострадавшего удерживали связанным на частной даче, арендованной злоумышленниками у третьих лиц.

Сейчас парень уже дома. Личность похитителя установлена. Им оказался 33-летний житель Севастополя, который ранее уже был неоднократно судим за корыстные преступления. Принимаются меры по его задержанию. Теперь расследованием этого преступления будет заниматься милиция Севастополя.

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