В Киевской области трое подростков отравились дурман-травой

В Броварском районе Киевской области трое подростков отравились дурман-травой, съев по 10 зерен.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Киевской области, дети в возрасте 12-16 лет были доставлены в реанимационное отделение районной больницы. По словам медиков, жизни пострадавших уже ничего не угрожает.

В отношении родителей правоохранители составили административные протоколы по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) КУАП, которым предусмотрено предупреждение или наложение штрафа в размере от одного до трех необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Работники отделения криминальной милиции по делам детей горотдела провели разъяснительную работу среди учеников школ Броваров и Броварского района.