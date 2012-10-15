Запорожье: пропавшего рыбака нашли через 5 суток

В Запорожской области пропавшего рыбака нашли на безлюдном острове посреди Каховского водохранилища, где он прожил больше 5 суток.

Как сообщила корреспонденту УНИАН помощник начальника ГТУ МЧС Украины в Запорожской области Юлия Барышева, сообщение об исчезновении в Каховском водохранилище жителя пгт Васильевка, 1961 г. р. поступило спасателям 9 октября в 9-30 утра.

«Обратившиеся за помощью рассказали, что их родственник 7 октября вышел на Каховское водохранилище порыбачить, используя в качестве плавсредства автомобильную камеру, и пропал. В течение нескольких дней водолазы МЧС (4 человека, 2 единицы техники) осматривали дно в месте, где потенциально мог оказаться пропавший, однако безрезультатно, параллельно проводился осмотр акватории Каховского водохранилища. На поиск исчезнувшего были сориентированы так же рыболовецкие предприятия и артели. 12 октября вечером представители ЧП «Борисфен» обнаружили пропавшего мужчину на о. Малые Кучугуры - одном из островов Каховского водохранилища», - рассказала Ю. Барышева.

По ее словам, все время вынужденного пребывания на острове мужчина жил в шалаше, который сам построил, что бы укрыться от дождя и ветра и питался ягодами, которые находил на острове, и рыбой, которую ему удавалось поймать.

Спасенного доставили на берег.

Официальной информации о том, как произошедшее отразилось на его здоровье, нет.