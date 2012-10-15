В Житомире разыскивают водителя, насмерть сбившего пешехода

В Житомире объявлен в розыск неустановленный водитель, который насмерть сбил пешехода.

Как рассказал УНИАН руководитель пресс-службы ГАИ Украины в Житомирской области Николай Яцкевич, ДТП произошло 14 октября около 20.00 на улице Андреевской.

"Неустановленным автомобилем совершен наезд на пешехода, местную жительницу, 1955 года рождения", - уточнил Н.Яцкевич.

"В результате ДТП женщина от полученных телесных повреждений погибла на месте происшествия. Автомобиль с места происшествия скрылся. В совершении ДТП обоснованно подозревается автомобиль марки ГАЗ-3110, белого цвета, у которого разбит передний бампер, указатель поворота и деформирован капот", - сказал Н.Яцкевич. По данному факту милиция проводит проверку и разыскивает водителя автомобиля.