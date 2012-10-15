Черниговщина: выявлено 12 боеприпасов времен войны

В Черниговской области выявлено и уничтожено 12 боеприпасов времен войны. Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской ОГА.

Вчера утром недалеко от с. Шестовица Черниговского района на открытой территории был выявлен артиллерийский снаряд калибра 122 мм Во время обследования прилегающей территории группой пиротехнических работ Территориального управления МЧС Украины в Черниговской области были дополнительно выявлены 1 артиллерийский снаряд калибра 85 мм, 1 артиллерийский снаряд калибра 76 мм, 3 артиллерийских снаряда калибра 45 мм, 1 минометная мина калибра 50 мм, 2 ручных гранаты РГД-33 и 3 взрывателя. Все боеприпасы времен Великой Отечественной войны.

Группой пиротехнических работ ТУ МЧС Украины в Черниговской области в полдень все взрывоопасные предметы уничтожены.