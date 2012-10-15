На Харьковщине уже 120 больных острой кишечной инфекцией

В Богодуховском районе Харьковской области по состоянию на 13 октября зарегистрировано уже 120 случаев заболеваний острой кишечной инфекцией.

Об этом сообщается на официальном сайте Харьковской областной санитарно-эпидемиологической станции.

Из общего количества больных 44 человека госпитализированы в инфекционное отделение Богодуховской центральной районной больницы, 76 человек находятся на амбулаторном лечении.

У 21 человека, в том числе 13 детей, форма течения болезни средней степени тяжести, у остальных - легкой. Лабораторно подтвержден диагноз у 21 человека (выделена Shigella Sonnei (дизентерия Сонне) – у 19 человек, St. aureus (стафилококк золотистый) – у 2 человек).

Заболевание зарегистрировано в 7 учебных заведениях из 39 учебно-воспитательных заведений Богодуховского района, а именно: в Богодуховской гимназии № 1, Губаревском УПК, Иваношейчанской ООШ, Александровской ООШ, Полковоникитовской ООШ, Семеноярской ООШ и Шаровской ООШ.

Способствовали возникновению вспышки нарушения условий и сроков поставок, транспортировки, хранения пищевых продуктов, технологии приготовления блюд, нарушения санитарно-гигиенического режима. Из 102 смывов, отобранных в пищеблоке Богодуховской гимназии № 1, у 41 выделена санитарно-показательная микрофлора, у 4 - Shigella Sonnei, в машине поставщика в 2 смывах выделено Shigella Sonnei, говорится в сообщении.

С целью поиска путей и факторов передачи инфекции проведено бактериологическое обследование 595 человек, проведено 623 бактериологических исследования на патогенную флору объектов окружающей среды в очаге, из пищевых продуктов – 52, смывов – 517, проб питьевой воды – 54. Возбудитель, который послужил причиной вспышки (Shigella Sonnei), был выделен в исследованных пробах масла сливочного и салата из свежей капусты.

Как сообщал УНИАН, в Богодухове Харьковской области 5-7 октября в инфекционную больницу был госпитализирован 21 человек, в т.ч. 19 детей богодуховских гимназий №1 и №2 с диагнозом «острая кишечная инфекция».

Во время эпидрасследования состояния организации питания в гимназии в пищеблоке выявлены нарушения санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима, а именно: не соблюдаются правила хранения пищевых продуктов и сырья, обнаружены продукты без маркировки и сопроводительной документации, которая подтверждает их качество и безопасность, отсутствует контроль за организацией питания в заведении, нарушено ведение медицинской документации, в т.ч. по контролю за организацией питания, недостаточное количество инвентаря для уборки и т.п.