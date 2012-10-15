Полтавщина: столкнулись авто и микроавтобус, госпитализировано 8 чел.

В центральной райбольнице

Сегодня в 2.00 недалеко от с. Чапаевка Великобагачанского района Полтавской области на 263-м км автодороги Киев - Харьков произошло столкновение легкового автомобиля ВАЗ-2121 „Нива” с микроавтобусом „Мерседес”, перевозившим 17 пассажиров. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадало 8 человек, сообщает пресс-служба МЧС. Пострадавшие госпитализированы в Великобагачанскую центральную районную больницу. По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование. На месте происшествия работала оперативная группа Территориального управления МЧС в Полтавской области.

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