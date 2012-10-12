Харьковщина: карантин по дизентерии закончится 16 октября

В Богодуховском районе Харьковской области учебный процесс в 20 школах и 4 детских садах, которые были закрыты из-за вспышки дизентерии Зонне, возобновится во вторник, 16 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Харькове сказала первый заместитель министра здравоохранения Украины Раиса Моисеенко.

«Скорее всего, обучение начнется во вторник после того, как будет проведена полная дезинфекция. Это будет сегодня. Будет проведено полное исследование бактериологическое для того, чтобы достичь полной безопасности именно в этих заведениях», - сказала Р.Моисеенко.

Она заверила, что эпидемиологическая ситуация в Богодуховском районе находится под контролем, и ни одного случая тяжелого течения болезни не зафиксировано.

«Ни одного случая с 6 октября тяжелого хода заболевания у детей не отмечено. У всех детей и взрослых, которые попадали, был или средней тяжести ход заболевания или легкое заболевание. 18 детей вообще не госпитализировали», - сказала Р.Моисеенко.

В то же время первый заместитель министра отметила, что только сегодня к врачам с жалобой на кишечные расстройства обратилось еще 7 человек.

Р.Моисеенко добавила, что Министерство здравоохранения привлечет к ответственности своих работников, допустивших вспышку дизентерии в учебных заведениях Богодуховского района.

«Происходит очень серьезный разбор этих случаев. Уже возбуждено уголовное дело. Там есть существенные нарушения в этом плане. Что касается дисциплинарного влияния Министерства здравоохранения (увольнений, выговоров), это будет целый ряд таких мероприятий, потому что там, к сожалению, были существенные нарушения, которые повлияли на развитие ситуации», - сказала Р.Моисеенко.

Как сообщал УНИАН, в Богодуховском районе Харьковской области острой кишечной инфекцией, по состоянию на 12 октября, уже заболели 72 человека, у 20 из них обнаружена дизентерия. Среди 72-х больных 67 детей, на стационарном лечении находятся 54 человека, из них 49 - дети. Остальные проходят лечения в домашних условиях.

Решением государственной чрезвычайной противоэпидемической комиссии при Богодуховской райгосадминистрации с 12 октября временно приостановлен процесс обучения в 20 школах и 4 детсадах, в которые продукты поставлялись частным предпринимателем М. В них проводится окончательная дезинфекция. Дома детей осматривают бригады медиков. На сегодняшний день вспышкой дизентерии охвачены 7 школ. Из других учебных заведений пациенты не обращались за помощью.

По факту вспышки болезни прокуратурой района возбуждено уголовное дело.