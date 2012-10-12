Одесчина: под колесами авто милиционера погиб 1-классник

В селе Софиевка Николаевского района Одесской области вечером 11 октября в результате наезда автомобиля ВАЗ-21063 погиб 6-летний ученик местной школы.

Как сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью Управления МВД Украины в Одессой области, «милиционер-водитель Николаевского РОВД, находясь вне службы, совершил наезд на первоклассника, который неожиданно выбежал из-за школьного автобуса, припаркованного на левой обочине проезжей части дороги".

Согласно сообщению, от полученных телесных повреждений мальчик скончался в машине «скорой помощи» по дороге в райбольницу.

Также установлено, что «водитель школьного автобуса в момент ДТП находился за рулем своей машины, когда трое детей, в том числе погибший ученик, самостоятельно вышли из автобуса и перебегали проезжую часть дороги слева направо по ходу движения автомобиля».

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам ч.2 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) - карается лишением свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управления транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.

Проводится также служебное расследование, сообщили в облУВД.