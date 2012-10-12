В Запорожской области нашли 51 снаряд и 2 мины времен войны

В Запорожской области 11 октября в лесополосе найдены 51 снаряд и 2 мины времен Второй мировой войны.

Как сообщили УНИАН в ГТУ МЧС в Запорожской области, операцию по уничтожению арсенала боеприпасов 11 октября провели специалисты группы разминирования аварийно-спасательного отряда спецназначения.

«11 октября в 9-00 от жителя села Большая Белозерка поступило сообщение об обнаружении в лесополосе в 500 метрах от населенного пункта металлических предметов, похожих на взрывоопасные. Выехав на место указанное звонившим, сотрудники группы разминирования аварийно-спасательного отряда спецназначения ГТУ МЧС в Запорожской области обнаружили в земле 2 минометных мины калибром 120 мм, 48 артиллерийских снарядов калибром 152 мм и 3 артснаряда калибром 76 мм – боеприпасы времен Второй мировой войны», – сообщили в МЧС.

На сегодняшний день все опасные находки, по данным МЧС, изъяты из земли и уничтожены методом подрыва.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе сотрудники МЧС взорвали 163 снаряда, обнаруженных на территории Мелитопольского района области.