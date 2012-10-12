В Сумской области произошел пожар в детском саду

Сегодня, 12 октября, в селе Наумовка Краснопольского района Сумской области возник пожар в детском дошкольном учреждении ясли-сад.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Территориального управления МЧС Украины в Сумской области, сообщение о пожаре поступило в 11.25. На момент возгорания в детском саду находились 11 детей в возрасте до 6 лет и 6 человек обслуживающего персонала.

Сотрудники детсада эвакуировали всех детей из помещений детского учреждения до прибытия пожарно-спасательного подразделения. Никто не пострадал.

Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей. Ущерб от пожара устанавливается.

«Пожар локализован в 12.12, ликвидирован в 14.05. В настоящее время подразделения еще работают на месте пожара», - сообщает пресс-служба.