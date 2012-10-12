В Харьковской области острой кишечной инфекцией заболели 72 чел.

В городе Богодухов Харьковской области острой кишечной инфекцией заболели уже 72 человека, у 20 из них обнаружена дизентерия.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, вспышка заболевания возникла 5 октября.

Среди 72-х заболевших - 67 детей, на стационарном лечении находятся 54 человека, в том числе 49 детей. Остальные проходят лечение в домашних условиях.

«Больные получают всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме, медикаментами и изделиями медицинского назначения они обеспечены», - заверили в Минздраве.

С целью предоставления квалифицированной консультативной помощи в Богодуховской центральной районной больнице привлечены специалисты Областной детской клинической инфекционной больницы. Все дети осмотрені специалистами, проводится лечение. Дети находятся в состоянии средней степени тяжести. Случаев тяжелого течения болезни не было.

Продолжается эпидемическое расследование с привлечением специалистов Харьковской областной санитарно-эпидемиологической станции. В районе работает комиссия Минздрава и Государственной санитарно-эпидемической службы Украины во главе с первым заместителем министра здравоохранения Раисой Моисеенко и главным государственным санитарным врачом Украины Анатолием Пономаренко.

Проведено обследование заведений образования, установлен круг контактных лиц, проводится необходимое лабораторное обследование пищевых продуктов и персонала гимназии.

Решением государственной чрезвычайной противоэпидемической комиссии при Богодуховской районной государственной администрации с 12 октября временно приостановлены занятия в 20 школах и 4 детсадах, в которые продукты поставлялись частным предпринимателем М. В них проводится окончательная дезинфекция. Дома заболевших детей осматривают бригады медиков. На сегодняшний день вспышкой дизентерии охвачено 7 школ. Из других учебных заведений пациенты не обращались за помощью.

По состоянию на 11 октября у 20 заболевших установлен этиологический фактор - дизентерия Зонне. Исследования биологического материала от других заболевших продолжаются.

При исследовании объектов окружающей среды в пищевых продуктах в гимназии №1 выделен также возбудитель дизентерии Зонне. В пищеблоках других школ также выявлены многочисленные нарушения санитарно-гигиенического режима.

По данным Минздрава, все очаги инфекции связаны с единственным поставщиком пищевых продуктов частным предпринимателем М., который фасовал и развозил готовые продукты. Полученные результаты исследований позволяют сделать преддварительное заключение, что вероятным источником инфекции является именно этот поставщик пищевых продуктов, путь передачи инфекции - пищевой; обстоятельства, которые способствовали распространению инфекции, - грубые нарушения при поставках пищевых продуктов, их хранении и приготовлении в условиях учебных заведений. С этим поставщиком продуктов расторгнуты соглашения относительно выполнения поставок. Продукты изъяты и уничтожены.

По факту вспышки болезни прокуратурой района возбуждено уголовное дело.

Комиссионное расследование случая группового заболевания продолжается.