Тернопольщина: вблизи села Тростянец обнаружены 104 боеприпаса

В Тернопольской области вблизи села Тростянец Зборовского района пиротехники обнаружили уже 104 боеприпаса времен Второй мировой войны.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды областного управления МЧС, преимущественно это артиллерийские снаряды, взрыватели к ним и минометные мины.

Работы по исследования территории продолжаются.

Как сообщал УНИАН, 9 октября члены областной организации всеукраинской общественной организации «Закончим войну» при обследовании места возможного захоронения солдата натолкнулись на подозрительные предметы, оказавшимися боеприпасами времен войны. О находке они сообщили спасателям. Тогда было обнаружено 25 артснарядов и мин.