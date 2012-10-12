Тернопольщина: вблизи села Тростянец обнаружены 104 боеприпаса
13:17, 12 октября 2012Новости регионов
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...времен войны
В Тернопольской области вблизи села Тростянец Зборовского района пиротехники обнаружили уже 104 боеприпаса времен Второй мировой войны.
Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды областного управления МЧС, преимущественно это артиллерийские снаряды, взрыватели к ним и минометные мины.
Работы по исследования территории продолжаются.
Как сообщал УНИАН, 9 октября члены областной организации всеукраинской общественной организации «Закончим войну» при обследовании места возможного захоронения солдата натолкнулись на подозрительные предметы, оказавшимися боеприпасами времен войны. О находке они сообщили спасателям. Тогда было обнаружено 25 артснарядов и мин.
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