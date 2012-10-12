Спасатели нашли лодку и тело одного из двух рыбаков
11:38, 12 октября 2012Новости регионов
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Пропали на Киевском водохранилище
Спасатели нашли лодку и тело одного из двух рыбаков, которые 8 октября пропали на Киевском водохранилище.
Как сегодня сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС Украины, 11 октября в результате проведения поисковых работ на Киевском водохранилище вблизи острова Голодный обнаружены перевернутая лодка и тело одного из рыбаков ООО «Фиш Хаус».
Лодка поднята на поверхность. Во время поисков обследованы 27 километров береговой зоны и 60 кв. км водной акватории. Поиски второго рыбака продолжаются.
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