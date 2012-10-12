Спасатели нашли лодку и тело одного из двух рыбаков, которые 8 октября пропали на Киевском водохранилище.

Как сегодня сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС Украины, 11 октября в результате проведения поисковых работ на Киевском водохранилище вблизи острова Голодный обнаружены перевернутая лодка и тело одного из рыбаков ООО «Фиш Хаус».

Лодка поднята на поверхность. Во время поисков обследованы 27 километров береговой зоны и 60 кв. км водной акватории. Поиски второго рыбака продолжаются.