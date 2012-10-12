Донеччина: матери передали потерявшегося 3-летнего сына

В Донецкой области милиция передала матери потерявшегося 3-летнего сына.

Как сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, в Добропольский горотдел милиции пришла 44-летняя местная жительница с трехлетним мальчиком и пояснила, что ребенка она обнаружила в районе автостанции г. Доброполье. Мальчик находился совершенно один, без присмотра взрослых и был сильно напуган.

Незнакомой женщине ребенок сказал, что его зовут Саша и что он идет на работу к своей маме Наташе, но где именно работает мама, мальчик не смог пояснить, не смог назвать и свой адрес.

Через некоторое время в городской отдел милиции обратилась плачущая 27-летняя местная жительница, которая заявила, что её трехлетний сын пропал безвести. По ее словам, утром она якобы ушла на работу, а мальчик оставался дома с дедушкой, но когда дедушка уснул, ребенок открыл дверь и ушел из дома в неизвестном направлении.

Правоохранители внимательно выслушали гражданку, после чего передали ей ребенка. Сотрудниками криминальной милиции по делам детей с родительницей была проведена профилактическая беседа о недопущении случаев, когда ребенок остается без присмотра взрослых.

За ненадлежащее выполнение родительских обязанностей эта мама привлечена к административной ответственности по ст. 184 ч. 1 КУоАП Украины (уклонение родителей от выполнения предусмотренных законодательством обязанностей по обеспечению необходимых условий жизни, обучения и воспитания несовершеннолетних детей).