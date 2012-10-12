Школьные каникулы в Киеве в связи с выборами перенесены

Школьные каникулы в Киеве в связи с выборами перенесли на четыре дня, то есть они пройдут не с 29 октября по 4 ноября, а с 25 по 31 октября.

Соответствующий приказ обнародован на сайте Главного управления образования и науки КГГА.

Решение принято во исполнение письма Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины от 17 сентября № 1/9-650 в связи с тем, что подавляющее большинство избирательных участков расположено в общеобразовательных учебных заведениях.

Парламентские выборы в Украине назначены на 28 октября.