В Судаке спасатели сняли со скалы мужчину

В службу спасения МЧС поступило сообщение, что на горе Чертов палец в пгт Новый Свет Симферопольского района нуждается в помощи человек, который не может самостоятельно спуститься вниз.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, к месту вызова немедленно были направлены 4 спасателя Судакской поисково-спасательной группы ГТУ МЧС в Крыму. С помощью альпинистского снаряжения сотрудники МЧС спустили мужчину в безопасное место. В медицинской помощи он не нуждался.

Как выяснилось позже, 39-летний мужчина поднялся на гору и пытался найти путь к горе Сокол, чтобы полюбоваться пейзажем. Когда он зашел в крайне труднодоступное место - скала была фактически вертикальной - он понял, что не может спуститься вниз и стал звать на помощь людей. Его услышали случайные прохожие и вызвали спасателей.

В этом году силами сотрудников ГТУ МЧС в Крыму в горах были спасены 139 человек.