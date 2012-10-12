Во Львове ликвидирован пожар в больнице
10:04, 12 октября 2012Новости регионов
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Жертв и пострадавших нет
Сегодня в 3.38 во Львове на территории клинической больницы (принадлежит Львовской железной дороге) в четырехэтажном корпусе № 3 на чердаке возник пожар.
В 4.40 пожарно-спасательными подразделениями МЧС в составе семи отделений пожар был ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС.
Жертв и пострадавших нет. Во время тушения пожара с четвертого этажа были выведены 70 человек. Огнем уничтожен силовой кабель и повреждена кровля на площади около 20 кв. м.
Предварительная причина пожара – короткое замыкание силового кабеля питания вентиляционной установки.
На месте происшествия работала оперативная группа Главного территориального управления МЧС во Львовской области.
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