В Луганске будет создан Международный онкологический центр

В Луганске подписано соглашение о создании Международного онкологического центра на базе областного онкологического диспансера.

Как передает корреспондент УНИАН, соглашение о сотрудничестве по реализации данного проекта было подписано в рамках проходящего сегодня ІІІ Луганского Международного инвестиционного форума.

Соглашение пописали областное коммунальное предприятие «Региональное агентство содействия инвестициям» и организация IGH (г.Роквилл, США).

Центр будет создан на базе областного онкологического диспансера, где на сегодняшний день используется самое современное оборудование.

«В двух недавно открытых отделениях – операционном и реанимационном блоках, будут внедряться новые методики лечения. Новое оборудование должно использоваться на полную мощность и приносить реальную пользу пациентам», – сообщил губернатор области Владимир Пристюк в ходе общения с журналистами в пресс-центре Форума.

По словам губернатора, представитель компании IGH Вадим Гущин, высоко оценил материально-техническую базу, на основе которой будет создан международный центр.

«Там есть все необходимое, но в медицине главное – кадры. Именно этот вопрос нам и предстоит решить. В центре мы планируем проводить такие операции, которые пока недоступны украинским специалистам», – подчеркнул В. Пристюк.

Напомним, сегодня, 11 октября, в Луганске начал свою работу ІІІ Луганский Международный инвестиционный форум.