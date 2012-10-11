В Киеве презентован интернет-проект «HELPKIEV»

Презентован пилотный социальный интернет-проект «HELPKIEV» (www.helpkiev.org), при помощи которого жители Киева смогут информировать власть о проблемах в городе и получать ответы о принятых мерах.

Проект был представлен на пресс-конференции в УНИАН его авторами - инициатором проекта, депутатом Киевгорсовета Игорем Баленко и разработчиком идеи Владом Плаксиным.

По их словам, проект реализуется в качестве эксперимента на базе одного из районов столицы. При этом его авторы надеются, что в дальнейшем он будет распространен на все районы Киева, а впоследствии, возможно, и на всю территорию Украины.

По словам И.Баленко, идею проекта ему подсказали два года тому назад французы.

«Когда мы этот проект начинали с Владом (Плаксиным), то договорились, что создадим базу для интерактивного общения между властью и нашими гражданами. Потому что сегодня во всех странах мира действительно происходит такое интерактивное общение, в том числе и в Грузии. Благодаря такому общению можно достичь максимального волеизъявления граждан по проблеме», - сказал И.Баленко.

По его убеждению, приобщиться к выявлению проблем смогут не только люди среднего возраста, молодежь, но и пенсионеры - через своих детей и внуков.

И.Баленко сообщил, что проблемы, которые будут освещать киевляне на сайте, будут обрабатываться юристами и в виде официальных обращений будут направляться в соответствующие властные подразделения для рассмотрения и решения. В течение 10 дней с момента представления таких заявлений, объяснил он, от власти должны поступать ответы относительно решения или нерешения проблемы с соответствующими объяснениями. Эти ответы будут размещаться на сайте «HELPKIEV», и таким образом будет происходить диалог между киевлянами и властью.

В.Плаксин обратил внимание на то, что ежедневно столичная власть и ее службы, ответственные за благоустройство Киева, получают сотни обращений по поводу различных городских проблем в виде звонков в Call-центр, писем и личных просьб, но многие из этих обращений дублируются, теряются в процессе прохождения процедур или не рассматриваются как первоочередные, потому что заявлены только одним человеком.

По словам разработчика, проект сможет помочь создать базу данных актуальных проблем, обратить на них внимание киевлян, СМИ, чиновников, которые непосредственно отвечают за их решение, а также отслеживать ситуацию он-лайн.

И.Баленко отметил важность общественной инициативы для решения того или другого вопроса. По его убеждению, проект сможет изменить отношение власти и гражданам, «потому что разрыв сейчас очень большой - сегодня те, кто сверху, в креслах сидят, не знают, что происходит, что болит у людей».

«Мы хотим этим проектом также помочь власти. Потому что сегодня какой-то чиновник в районной или другой администрации не хочет, чтобы решались проблемы, или просто не знает, как их решать, потому что он получает бумажки и получает информацию исключительно своих подчиненных. А те подчиненные ему доносят не ту истину, которая существует. Теперь же у него будет настоящий инструмент, при помощи которого он сможет увидеть проблему и четко определиться относительно работы подчиненных по ее разрешению», - объяснил И.Баленко.

Он сообщил, что определенное время проект планируется тестировать, а когда подтвердится его дееспособность, тогда состоятся переговоры с городской властью, чтобы она использовала проект в своей работе.

И.Баленко заверил, что в Киеве проект он будет поддерживать в любом случае, независимо от того, захочет ли поддерживать такую программу общения с гражданами городская власть, и независимо от того, будет ли желание других депутатов или политиков поддержать проект.

И.Баленко баллотируется в народные депутаты в одномандатном округе № 212, и именно на территории этого округа (Дарницкий район столицы) реализуется пилотный проект «HELPKIEV».