Харьковщина: инфекцию в еду занес поставщик продуктов

В Богодуховском районе Харьковской области возбудитель дизентерии в еду, которой отравились ученике Богодуховской гимназии №1 и №2, занес поставщик продуктов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, об этом после выездного заседания по вопросу заболевания детей в Богодуховском районе, сказал журналистам председатель Харьковской облгосадминистрации Михаил Добкин.

Он отметил, что продукты питания были качественными, однако сам поставщик, который обеспечивал ими несколько учебных заведений района, оказался носителем инфекции.

«На сегодняшний момент есть информация, что человек, который занимался поставкой продуктов, недавно переболел инфекционным заболеванием и является носителем инфекции. В крови поставщика были обнаружены антитела, которые дают врачам и санврачам основания говорить о том, что он был носителем инфекции», - сказал М.Добкин.

Губернатор заверил, что на сегодняшний день в Богодуховском районе приняты все необходимы меры для устранения причин заболевания детей. В частности, поставщик был отстранен от работы, а все продукты питания изъяты.

М.Добкин отметил, что материалы на поставщика продуктов питания в учебные учреждения Богодуховского района переданы в районную прокуратуру.

«Директор гимназии сегодня на заседании озвучила информацию о том, что все печати, которые свидетельствуют о здоровье этого человека (поставщика - УНИАН), были от несуществующего медицинского заведения. Поэтому все эти данные переданы в прокуратуру, которая будет разбираться вплоть до уголовной ответственности. Человек должен отвечать за свои поступки, тем более, что поставками продуктов этот человек занимается около 6 лет», - подчеркнул М.Добкин.

Он также отметил, что на должность санитарного врача района должен быть назначен более профессиональный человек, «который не будет допускать подобного халатного отношения к работе».

Как сообщал УНИАН, в Богодухове Харьковской области 5-7 октября в инфекционную больницу был госпитализирован 21 человек, в т.ч. 19 детей Богодуховской гимназии №1 и №2 с диагнозом «острая кишечная инфекция». По состоянию на 9 октября, число больных выросло до 42. Из них 38 - ученики, медсестра Богодуховской гимназии и трое взрослых, которые контактировали дома с больными. Госпитализировано в инфекционное отделение Богодуховской центральной районной больницы 25 человек: 21 ученик, медсестра и трое взрослых. Состояние 39 больных легкой степени тяжести и у трех - средней.

После проведения анализов был определен возбудитель инфекции — дизентерия.

Во время эпидрасследования состояния организации питания в гимназии на блоке питания было выявлено нарушение санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима. Также выявлены многочисленные нарушения в работе поставщика продуктов.