В следующем году в Херсоне откроется перинатальный центр

15:40, 11 октября 2012
Новости регионов
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С современным оборудованием

В 2013 году в Херсоне будет построен и введен в эксплуатацию перинатальный центр, оснащенный современным медицинским оборудованием.

Об этом Президент Украины Виктор Янукович сказал во время выступления на торжественном открытии Городского центра сердца в Херсоне, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«На Херсоне в 2013 году мы построим и откроем перинатальный центр высшего уровня, который создаст условия для женщин, которые должны рожать здоровых детей», - сказал он.

В.Янукович отметил важность открытия новейших перинатальных центров во всех регионах Украины. Он напомнил, что за год работы такого заведения в Кировоградской области показатель детской смертности существенно снизился.

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