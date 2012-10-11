В следующем году в Херсоне откроется перинатальный центр

В 2013 году в Херсоне будет построен и введен в эксплуатацию перинатальный центр, оснащенный современным медицинским оборудованием.

Об этом Президент Украины Виктор Янукович сказал во время выступления на торжественном открытии Городского центра сердца в Херсоне, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

«На Херсоне в 2013 году мы построим и откроем перинатальный центр высшего уровня, который создаст условия для женщин, которые должны рожать здоровых детей», - сказал он.

В.Янукович отметил важность открытия новейших перинатальных центров во всех регионах Украины. Он напомнил, что за год работы такого заведения в Кировоградской области показатель детской смертности существенно снизился.