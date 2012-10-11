Азаров передал 360 авто для медамбулаторий Днепропетровщины

Сегодня премьер-министр Украины Николай Азаров передал ключи от 360 легковых автомобилей марок «Нива» и Geely для амбулаторий общей практики семейной медицины Днепропетровской области.

Как передает корреспондент УНИАН, премьер сообщил, что впервые в Украине за 20 последних лет одновременно вручается такое большое количество автомобилей для медицинской отрасли региона. Автомобили будут использоваться во всех районах Днепропетровской области.

Н.Азаров одобрительно отозвался о совместном проекте власти Кривого Рога и промышленных предприятий «Частно-государственное партнерство «Город без околиц».

Также сегодня Н.Азаров принял участие в торжествах по случаю завершения модернизации проспекта Южный в Кривом Роге.

За последний год это наибольший проект по реконструкции дорог и инфраструктуры на Днепропетровщине. Вдоль проспекта Южный созданы новые зоны отдыха, заменено освещение, обустроены спортивные площадки, восстановлены фасады домов и проложены бесшумные трамвайные пути. Премьер проехал одну остановку в трамвае по новым путям.

Общая стоимость проекта «Город без околиц» составляет 42,5 млн. грн, из которых 12 млн. грн выделил Южный горно-обогатительный комбинат.