Янукович в Херсоне открыл Центр сердца

Президент Украины Виктор Янукович принял участие в открытии медицинского центра «Городской центр сердца» Херсонской городской клинической больницы им. А.Лучанского.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, в своем выступлении перед коллективом заведения В.Янукович подчеркнул важность дальнейшего усиления внимания государства к теме кардиологических заболеваний. «Проблема сердечных заболеваний должна быть сейчас в центре внимания в нашей стране», - подчеркнул он.

В.Янукович отметил актуальность строительства современных кардиологических центров в других регионах Украины.

Президент передал главному врачу Херсонской городской больницы Людмиле Ломако сертификат на медицинское оборудование, а также осмотрел помещение нового кардиоцентра.

Перед церемонией открытия заведения В.Янукович также пообщался с местными жителями, сообщили в пресс-службе.

***Городской центр сердца Херсонской городской клинической больницы им. А.Лучанского создан с целью внедрения современных стандартов лечения больных с ишемической болезнью сердца, гипертонической болезнью, заболеваниями соединительной ткани.

Структура заведения предусматривает инфарктное отделение на 50 коек с блоком интенсивной терапии на 13 коек и рентген- операционным блоком (для интервенционных вмешательств больным с острым инфарктом миокарда и хроническими формами ишемической болезни сердца), кардиологическое отделение на 50 коек с блоком интенсивной терапии на 7 коек (для лечения больных гипертонией, ишемической болезнью с нарушениями сердечного ритма, ревматизмом и коллагенозом).

В центре установлен современный ангиограф, при помощи которого исследуются сосуды сердца и осуществляются операции во время инфаркта и в послеинфарктный период. Аппарат стоимостью 11 млн. грн приобретен за средства госбюджета. За счет местного бюджета и спонсорских отчислений отремонтированы кардиотделение и рентген-операционный блок, закуплены операционное оборудование и медпрепараты.