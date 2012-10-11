Харьковщина: от взрыва при сварочных работах погиб человек

В Краснограде Харьковской области в результате взрыва во время проведения сварочных работ погиб один человек, еще двое были травмированы.

Информацию об этом корреспонденту УНИАН подтвердил руководитель отдела по вопросам чрезвычайных ситуаций Красноградской райгосадминистрации Олег Ткачук.

По его словам, на одном из предприятий города проводились сварочные работы рядом с емкостью из-под нефти. О.Ткачук предположил, что во время работ искра могла попасть на устройство, которое сбрасывает пары из емкости.

«Произошел хлопок, возгорания не было. Один человек погиб, еще двое пострадали», - сказал О.Ткачук.

По данным пресс-службе прокуратуры Харьковской области, в Красноград на место происшествия выехал первый заместитель прокурора области Владимир Суходубов вместе со следователями. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа и эксперты.

Помощник начальника Главного территориального управления МЧС Украины в Харьковской области Игорь Лупандин сообщил корреспонденту УНИАН, что спасатели на место происшествия не выезжали, поскольку не было возгорания. По его словам, сейчас на месте происшествия работают специалисты инспекции по охране труда.