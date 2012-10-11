В Киеве подключены к отоплению 251 лечебное учреждение

Специалисты Публичного акционерного общества «Киевэнерго» по состоянию на утро 11 октября подключили к централизованному отоплению 2 тыс. объектов. В частности, уже подключены 1185 домов, 410 детских садов, 125 школ и 251 лечебное учреждение, сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

Больше всего жилых домов подключено в Соломенском (180), Голосеевском (176) и Подольском (139) районах.

Таким образом, по состоянию на утро 11 октября всего подключено 12,4% от всех потребителей, за централизованное отопление которых несет ответственность «Киевэнерго».

Компания осуществляет запуск теплоносителя во всех районах столицы одновременно, согласно графику, утвержденному Киевской городской государственной администрацией (КГГА). Процесс подключения осуществляется круглосуточно.

Напомним, еще до 8 октября «Киевэнерго» начала отопление объектов соцсферы по их заявкам, 10 октября – жилых домов.

Согласно распоряжению КГГА №1750 от 08.10.2012 подключение систем теплоснабжения столицы осуществляется в 3 этапа, начиная с 8 октября. Первый этап – подключение детсадов, роддомов и больниц, второй – общеобразовательных учебных заведений согласно их заявкам, третий – жилых домов и административных зданий учреждений и организаций (по заявкам их руководителей), начиная с 10 октября.