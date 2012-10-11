Во время охоты 23-летний мужчина случайно застрелил родственника

10 октября около 23:00 в Светловодский ГО УМВД Украины в Кировоградской области поступило сообщение о том, что 23-летний житель одного из сел района, находясь на охоте, случайно подстрелил своего родственника.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в СОСО УМВД в Кировоградской области.

На место происшествия срочно прибыла следственно-оперативная группа. Правоохранители обнаружили тело погибшего с огнестрельным ранение грудной клетки. Им оказался 45-летний местный житель.

Предварительно установлено, что вечером мужчины вместе отправились на охоту на болото, которое находится на расстоянии около километра от населенного пункта. Младший родственник остался в засаде, а старший взялся выгонять дичь. Случилось так, что он обошел охотника не сзади, а спереди.

Услышав шорох, младший мужчина выстрелил в ту сторону из ружья, случайно попав в родственника.

По этому факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.119 (убийство, совершенное по неосторожности) УК Украины. Подозреваемый задержан, оружие изъято. Следствие продолжается.