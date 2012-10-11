В Полтавской области начался отопительный сезон
Тепло включили раньше
В Полтавской области начался отопительный сезон.
Об этом УНИАН сообщили в Полтавской ОГА.
По их данным, сегодня, 11 октября, мэры городов области подписали распоряжения о начале отопительного сезона.
«С 11 октября в Полтаве стартует отопительный сезон. Некоторые батареи уже греют жилые дома. Процесс включения тепла идет поэтапно. На протяжении двух суток, согласно графику, подадут тепло всем»,- сказали в ОГА.
О включении тепла заявили также в мэрии Кременчуга.
«В связи со снижением среднесуточной температуры воздуха тепло включили раньше, чем планировали по графику — 15 октября», - сказали УНИАН в пресс-службе мэрии Кременчуга.
Транспортировку газа на котельные обеспечивает ПАО «Полтавагаз», ПАО "Лубныгаз", ПАО "Гадячгаз", ПАО «Кременчуггаз», принятие теплоносителя - управления ЖКХ, ОСМД, ведомственные жилищно-эксплуатационные участки и другие организации.