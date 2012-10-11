Николаевщина: 6 взрослых и 2 малышей отравились грибами

В областную детскую больницу в Николаеве и в центральную районную больницу Первомайска Николаевской области с предварительным диагнозом «отравление токсинами грибов» вчера было госпитализировано 8 человек, из них двое детей 2009 и 2012 г.р.

Как сообщает пресс-служба МЧС, эти жители с. Каменный Мост Первомайского района употребляли в еду дикорастущие грибы.

Течение заболевания госпитализированных - тяжелое и средней степеней тяжести.

Происшествие находится под контролем Территориального управления МЧС в Николаевской области.