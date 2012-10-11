Охранники супермаркета требовали от покупательницы 10 тыс. грн

30-летнюю одесситку, две недели назад вышедшую из роддома, обвинили в краже продуктов из супермаркета.

Как сообщает «Сегодня», сама Елена и ее муж Руслан рассказали, что охранники магазина держали женщину взаперти и требовали заплатить 10 тыс. грн штрафа.

По словам Елены, она забыла расплатиться за упаковку окорочков, масло и кусок сыра - эти продукты вместе «потянули» на 120 грн.

«Это было во вторник, около 13.00, - рассказывает Елена. - Я пошла за продуктами, взяв из дому полиэтиленовый пакет. Задумавшись, я положила упаковку окорочков, масло и сыр в свой пакет, а его - в тележку, рядом с другими продуктами. На кассе я расплатилась за продукты из тележки. Но забыла дать деньги за то, что упаковала в свой пакет. На выходе меня задержали и обвинили в краже». Свою забывчивость одесситка объяснила усталостью.

Елену отконвоировали в сопровождении охранников в служебное помещение и потребовали расплатиться за неоплаченные продукты в 100-кратном размере - 10 тыс. грн. Женщина испугалась и позвонила супругу. Пока Руслан с детьми спешил ей на помощь, Елену держали взаперти.

«Я сидела в кабинете голодная, а директор магазина и охранники пили кофе и издевались надо мной. Поначалу они заставили меня написать долговую расписку на 10 тыс. грн. Также мне пришлось написать, что ко мне не применялось физическое или психологическое давление, - вспоминает она. - А когда я сказала, что у нашей семьи таких денег нет, а муж везет в магазин всего 1 тыс. грн, то они начали смеяться и пугать, что меня посадят в тюрьму за кражу. А детей заберут в приют или детдом. Еще охранники с издевкой предлагали мне варианты, как можно расплатиться: «детскими» деньгами, заложить в ломбарде украшения или продать почку».

По словам одесситки, спустя 10 минут после начала конфликта в магазине появилась милиция. «Охранники показали мне на милиционеров и сказали, что они хотят забрать меня в райотдел. Чтобы этого избежать, мне пришлось подписать и объяснительную записку в милицию», - добавила задержанная. Елену отпустили через 4 часа - когда муж привез деньги.

Последствия инцидента не заставили ждать - у кормящей матери пропало молоко, отмечает издание.

Рядовые сотрудники магазина признаются, что слышали об этом конфликте. Но заместитель директора супермаркета заявил, что никакого задержания не было. В центральном офисе сети магазинов газете не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть рассказ супругов.

Глава пресс-службы УВД Одесской области Владимир Шаблиенко сообщил, что о данном конфликте в милиции не знают: «Никаких заявлений не поступало. В случае подобных ситуаций гражданам нужно обращаться с заявлением в райотдел милиции».

Супруги написали заявление в одесский УБОП, подчеркивает издание.

segodnya.ua