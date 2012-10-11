Ривненщина: 162 человек ищут ребенка, который потерялся в лесу

В Ривненской области продолжаются поиски ребенка, который заблудился в лесу во время сбора грибов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций.

По их данным, 10-летний ребенок заблудился в лесном массиве недалеко от c. Сварицевичи Дубровицкого района 10 октября.

К поисковым работам привлечены сотрудники МЧС, МВД, Госпогранслужбы с собаками, работники лесхоза и местное население. Всего 162 человека и 18 единиц техники.

Координацию поисковых работ осуществляет Территориальное управление МЧС в Ривненской области.