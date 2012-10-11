В Донецке глухонемой ограбил ломбард, угрожая бомбой

В Калининском районе Донецка вчера глухонемой мужчина, угрожая бомбой, ограбил ломбард «Капитал», расположенный по проспекту Ильича.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Донецкого горуправления милиции, на линию МВД в 14.38 поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина с коробкой вошел в ломбард и передал сотруднице записку, в которой сообщалось, что он глухонемой. Он угрожал взорвать помещение, если ему не отдадут деньги.

Женщина передала деньги, после чего грабитель скрылся. Коробку мужчина оставил в ломбарде.