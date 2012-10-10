В Киеве в результате обрушения грунта погиб 32-летний мужчина
17:44, 10 октября 2012Новости регионов
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Пытался выкопать из земли кабель
В Киеве в результате обрушения грунта погиб 32-летний мужчина.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций, несчастный случай произошел сегодня в Голосеевском районе на улице Ракетной, 47.
Как выяснилось, погибший пытался выкопать из земли кабель, чтобы сдать его на металлолом. Мужчина погиб на месте происшествия.
Вызов в МЧС поступил около 10.00. Сотрудники ГТУ МЧС в Киеве извлекли из-под завала тело мужчины.
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