Ряд школ и детсадов Киева не обеспечены врачами

Прокуратура Киева установила отсутствие надлежащего количества медицинских работников в ряде дошкольных и школьных заведений.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей со средствами массовой информации прокуратуры Киева.

В частности, прокуратурой было проверено медицинское обеспечение и питание детей в школах и детсадах. По результатам проверки установлено, что 30 дошкольных и 13 общеобразовательных учебных заведений, в которых учатся и воспитываются более 20 тысяч детей, не обеспечены ни врачами, ни медсестрами.

Прокурор Киева Анатолий Мельник сообщил, что прокуратура обязала КГГА обеспечить постоянное пребывание медицинских работников в школах и детсадах во время учебно-воспитательного процесса.

«В каждой школе должен быть врач, и не на 1-2 часа, а на протяжении всего учебного дня. Чиновники отчитываются, что врачи есть, а на самом деле их в школах не видят ни учителя, ни ученики», – сказал прокурор.

Кроме того, прокуратура Киева опротестовала решение Киевсовета, которым утверждена программа «Здоровье киевлян» на пять последующих лет. Именно ею не предусмотрена и не выделена ни одна копейка на медицинских работников в школах.

В качестве примера в прокуратуре привели тот факт, что в Дарницком районе, где учатся более 30 тысяч детей, за 49 школами закреплено лишь 2 врача.

В ходе проверки также было установлено массовое отсутствие в школах предметов медицинского назначения – элементарного тонометра, резинового жгута, шины.

В прокуратуре также считают, что наряду с медицинским обеспечением особого внимания требует вопрос детского питания. На протяжении 2011-2012 годов прокуратурой возбуждено 6 уголовных дел в отношении должностных лиц управлений образования Голосеевского, Дарницкого, Днепровского, Печерского, Святошинского районов, которые израсходовали 5 млн грн не на питание, а в пользу предпринимателей, которые поставляли продукты для учебных заведений.