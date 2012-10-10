В Киеве сегодня начали подключать к отоплению дома

В Киеве сегодня начато подключение жилых домов к централизованному отоплению.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Киевэнерго», отметив, что этот процесс в круглосуточном режиме будет длиться 5-7 дней.

Как отмечается в сообщении, «Киевэнерго» осуществляет запуск теплоносителя во всех районах столицы одновременно в соответствии с графиком, утвержденным Киевской городской государственной администрацией. Подключение происходит независимо от формы собственности дома.

«В первую очередь пуск тепла происходит в те дома, внутридомовые сети которых технологически готовы принять теплоноситель. Об этом заблаговременно должны были позаботиться балансодержатели домов, получив акты готовности систем теплообеспечения. Важным фактором для подключения также является отсутствие у потребителей долгов за тепловую энергию», - подчеркнули в пресс-службе.

В целом, компания в пределах своей ответственности должна подключить к отоплению 9 623 жилых дома. По состоянию на 6.00 10 октября уже отапливаются 189 объектов – детские сады, больницы, школы и другие учебные заведения, жилые дома.

«Подключение к отоплению такого мегаполиса, как Киев – это сложный технологический процесс. Ему предшествовала тщательная подготовка со стороны города и Компании, поэтому рассчитываем на плавное вхождение в отопительный сезон», – подчеркнул генеральный директор ПАО «Киевэнерго» Александр Фоменко.

В соответствии с распоряжением КГГА №1750 от 8 октября, подключение систем теплоснабжения столицы происходит в 3 этапа, начиная с 8 октября. Первый этап – подключение детсадов, роддомов и больниц, второй - общеобразовательных учебных заведений в соответствии с их заявками, третий - жилых домов и административных зданий учреждений и организаций (по заявкам их руководителей), начиная с 10 октября.