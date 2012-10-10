В Черниговской области при пожаре погибли мать и сын
11:42, 10 октября 2012Новости регионов
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Неосторожность при курении
В Черниговской области при пожаре погибли мать и сын.
Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации.
Трагическое происшествие произошел вчера в с. Липов Рог Нежинского района. В частном хозяйстве загорелся деревянный жилой дом. Огнем уничтожено имущество, повреждены стены. На месте пожара спасатели обнаружили тело хозяйки, 1956 года рождения, и ее сына, 1977 года рождения.
По предварительному заключению, причиной пожара стала неосторожность при курении мужчины.
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