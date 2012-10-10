В Черниговской области при пожаре погибли мать и сын.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Черниговской облгосадминистрации.

Трагическое происшествие произошел вчера в с. Липов Рог Нежинского района. В частном хозяйстве загорелся деревянный жилой дом. Огнем уничтожено имущество, повреждены стены. На месте пожара спасатели обнаружили тело хозяйки, 1956 года рождения, и ее сына, 1977 года рождения.

По предварительному заключению, причиной пожара стала неосторожность при курении мужчины.