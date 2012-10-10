В Харьковской области уже 42 человека с кишечной инфекцией

В Богодуховском районе Харьковской области зафиксировано уже 42 случая острой кишечной инфекции.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя губернатора Игоря Шурму.

«Из них 38 учеников, медсестра богодуховской гимназии и трое взрослых, которые контактировали дома с больными. Всего госпитализировано в инфекционное отделение богодуховской центральной районной больницы 25 человек: 21 ученик, медсестра и трое взрослых. Состояние 39 больных легкой степени тяжести и у трех - средней. Тяжелобольных на сегодняшний день нет», - сообщил И.Шурма.

Он также сообщил, что уже получены результаты анализов 16 больных и определен возбудитель инфекции — дизентерия; результаты анализов еще 26 больных находятся в работе.

«С целью поиска путей и факторов передачи инфекции специалистами областной санэпидстанции, которые привлекли к работе специалистов из города и других районов, проведено бактериологическое обследование 192 контактных лиц, отобрано 18 проб пищевых продуктов, 20 проб воды. 212 смывов взяли, 82 - с объектов пищеблока и окружающей среды и 130 - в домашних условиях. Сегодня можно говорить, что одним из продуктов, который мог быть средой для переноса этого возбудителя, было сливочное масло», - сообщил И.Шурма.

По его словам, на данный момент по этому факту готовится обращение в прокуратуру. Определен поставщик продуктов, в работе которого выявлены многочисленные нарушения.

Как сообщал УНИАН, в Богодухове Харьковской области 5-7 октября в инфекционную больницу был госпитализирован 21 человек, в т.ч. 19 детей богодуховских гимназий №1 и №2 с диагнозом «острая кишечная инфекция». По состоянию на 8 октября количество больных возсло до 36.

Во время эпидрасследования состояния организации питания в гимназии в пищеблоке выявлены нарушения санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима.