В самолете «Симферополь - Москва» пассажирка родила ребенка

В самолете рейсом «Симферополь - Москва», который вчера, 8 сентября, в связи с нештатной ситуацией приземлился в Международном аэропорту «Харьков», пассажирка родила ребенка.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе аэропорта, запрос о посадке поступил в 20.08 в связи с тем, что на борту у пассажирки начались роды. В 20.20 самолет успешно приземлился в аэропорту. Молодую мать, которая родила девочку, встречали 3 скорых помощи (фельдшерская и отдельные реанимомобили для матери и для ребенка). Роды принимали бортпроводники во время посадки самолета. Роженица на момент выполнения рейса находилась на 29-30 неделе беременности, что не противоречит правилам перевозки пассажиров.

Молодая мать и новорожденная были доставлены в областной перинатальный центр, где и находятся в данное время. Вес девочки 1 кг 50 г, состояние матери и ребенка удовлетворительное.

Рейс №1825, который осуществил экстренную посадку в аэропорту «Харьков», вылетел в Москву в тот же день в 21.45.