В запорожском морге подрались предприниматели

В Запорожье на территории морга, расположенного в Шевченковском районе города, в результате конфликта за право захоронения умершего между представителями коммунального предприятия «Ритуал» и коммерческой структуры, также оказывающей услуги по погребению, частный предприниматель получил ушибы мягких тканей, а санитар КП «Ритуал» два пулевых ранения.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Запорожской области, сообщение об инциденте поступило в милицию вечером 8 октября из медучреждения, куда после выяснения отношений в морге были доставлены пострадавшие.

«8 октября в 16.20 в Шевченковский РО ЗМУ ГУМВД Украины в Запорожской области поступило сообщение о том, что в 5-ю городскую больницу доставлен житель Запорожья 1966 г. р., работающий санитаром предприятия «Ритуал» с травматическими ранениями левого и правого бедра, полученными из устройства для отстрела резиновых пуль, и частный предприниматель 1981 г. р. с ушибом мягких тканей. Установлено, что в 14.30 во дворе морга по улице Чаривной, произошел конфликт по поводу захоронения тела, в ходе которого 31-летний мужчина (частный предприниматель – УНИАН) и применил травматику», - сообщили в ОСО.

На сегодняшний день оба пострадавших в результате конфликта выписаны из больницы.

По данным ОСО, применивший оружие предприниматель задержан на основании ст. 115 УПК Украины, в отношении него возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Ведется следствие.