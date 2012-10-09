Донеччина: 64% лифтов отработали свой срок

В Донецкой области 64% лифтов - отработали свой срок и нуждаются в обновлении.

Как сообщили в пресс-службе территориального управления Госгорпромнадзора в Донецкой области, руководство регионального теруправления обеспокоено сегодня состоянием лифтового хозяйства жилищного фонда области. Так, по словам начальника территориального управления Госгорпромнадзора в Донецкой области Вячеслава Короля, на балансе в регионе находятся 9686 лифтов, из них 6165 - отработали свой срок и нуждаются в обновлении.

Комментируя данные цифры, руководитель теруправления подчеркнул, что сегодня «наша задача - определить план действий и сделать все возможное, чтобы люди пользовались безопасными подъемниками и заходили в лифт без страха: доедет этот лифт до нужного этажа или нет. «Региональной Программы капитального ремонта и модернизации лифтового хозяйства жилищного фонда в области нет, но есть проект этой программы, и государством планируется выделение средств для проведения модернизации и замены лифтов», - сообщил В. Король.

В сообщении также отмечено, что с начала этого 2012 года инспекторским составом в области было проверено 618 лифтов и выявлено 1941 нарушений. Была запрещена эксплуатация 147 лифтов, а после проведения экспертного обследования нарушения были устранены в 200 лифтах.