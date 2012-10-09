Днепропетровщина: 92 тыс. жителей получили рецепты на лекарства от гипертензии по сниженным ценам

В Днепропетровской области продолжается регистрация пациентов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, для получения рецептов на приобретение лекарственных средств по сниженным ценам. Сейчас более 92 тысяч жителей области уже получили необходимые рецепты, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

«Реализация пилотного проекта по регулированию цен на лекарственные средства для людей с гипертонической болезнью будет способствовать более эффективному лечению сердечно-сосудистых заболеваний, поскольку именно доступность медицинских препаратов является важной составляющей этого процесса», - сказала начальник главного управления здравоохранения Днепропетровской облгосадминистрации Валентина Гинзбург.

Всеукраинский пилотный проект по введению государственного регулирования цен на лекарственные средства для граждан с гипертонической болезнью предусматривает два этапа снижения цен на гипертензивные препараты.

Первый этап реализуется в Днепропетровской области с июня 2012 года и предусматривает установление предельного уровня оптово-розничных цен на лекарственные средства для лечения гипертонии, надбавки на которые не будут превышать 10% стоимости препарата для оптовой торговли и 25% - для розничной.

В Днепропетровской области с целью контроля за введением мер по регулированию цен на лекарственные средства для людей с гипертонической болезнью была создана специальная Рабочая группа, члены которой проводят постоянный контроль за наличием в аптечных сетях необходимых препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и их наценкой.

Второй этап проекта заключается в том, что пациенты по рецепту врача будут получать в аптеках препараты по сниженным ценам, а разница в цене будет компенсирована аптекам за государственные средства.

Для этого во всех амбулаториях общей практики - семейной медицины Днепропетровской области введен реестр пациентов, которые имеют сердечно-сосудистые заболевания.

Кроме этого, в Днепропетровской области с целью своевременного выявления и профилактики гипертонической болезни среди населения организовано более 360 пунктов ежедневного измерения артериального давления.

Пункты расположены в местах наибольшего скопления людей: в помещениях сельских и поселковых советов, органов исполнительной власти, почтовых отделениях, торговых центрах, магазинах, супермаркетах, на рынках. На сегодняшний день в них прошли обследование более 42,7 тыс. жителей области. В случае необходимости людям с повышенным артериальным давлением были выданы направления на дополнительное обследование.

Как отметили в Минздраве, пилотный проект по введению государственного регулирования цен на лекарственные средства для граждан с гипертонической болезнью реализуется в рамках Социальных инициатив Президента Украины Виктора Януковича.