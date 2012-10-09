Азаров в Одессе передал оборудование областной больнице

Премьер-министр Украины Николай Азаров в Одессе принял участие в церемонии передачи современного медицинского оборудования коллективу областной клинической больницы и в церемонии вручения ключей от 32 радиофицированных автомобилей «Рено Дастер», оборудованных местом для задержанных и GPS-навигаторами, командиру полка патрульной службы городской милиции.

Как передает корреспондент УНИАН, передача автомобилей состоялась в рамках реализации проекта «Безопасная Одесщина».

По словам премьер-министра, который находится в Одессе с рабочей поездкой, парк новых автомобилей даст возможность обеспечить оперативное прибытие нарядов милиции на место происшествия и задержание правонарушителей.

Также Н.Азаров отметил, что распространяемые сообщения о якобы ожидаемом существенном сокращении работников МВД не соответствуют действительности. «Сокращения личного состава подразделений МВД не предусматривается», - отметил премьер.

В городском управлении внутренних дел глава МВД Виталий Захарченко открыл Единый центр диспетчерского управления нарядами милиции и сервисной службы, который будет координировать работу работников ГАИ, Государственной службы охраны и полка патрульной службы.