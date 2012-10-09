В Сумской области перевернулся автобус: один человек погиб

В Сумской области вчера, 8 октября, в результате опрокидывания рейсового автобуса «Харьков – Ромны» в Ахтырском районе погиб 1 человек и 3 госпитализированы.

Как сообщила УНИАН сотрудник пресс-службы Управления Государственной автомобильной инспекции УМВД Украины в Сумской области Виктория Писаренко, авария произошла в 17.15 на 106-м километре автодороги «Харьков - Ахтырка».

По предварительным данным, 30-летний водитель автобуса IVECO PEGASO (55-местный автобус харьковского формирования), в котором находились 18 пассажиров, не справился с управлением и съехал на обочину и перевернулся в кювет.

В результате дорожно-транспортного происшествия на месте погиб один пассажир — 34-летний харьковчанин, который только устроился на работу к перевозчику и поехал осмотреть маршрут.

Еще двое жителей Ахтырки, в том числе 10-летний мальчик, и житель Тростянца с травмами были госпитализированы.

В месте аварии плохое дорожное покрытие и на момент ДТП шел дождь. Ведется следствие.