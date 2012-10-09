В Харьковской ОГА опровергают информацию о вспышке менингита

В Харьковской области нет подтвержденных случаев заболевания менингитом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявил заместитель председателя Харьковской областной государственной администрации Игорь Шурма, комментируя распространенную в СМИ информацию о вспышке менингита в Змиевском районе области.

По его словам, в Змиевском районе диагностировано несколько случаев энтеровирусной инфекции, которая может иметь схожие симптомы, но не является таким опасным заболеванием, как менингит.

«Получив результаты исследований, мы можем однозначно сказать, что диагноз «менингит» не подтверждается. Диагностирована энтеровирусная инфекция. Это инфекция, которая может иметь различные проявления - мозговые, кардиологические, абдоминальные, менингиальные - но это не менингит. Сегодня та паника, которая распространилась в Змиевском районе, не имеет оснований. Вспышки нет, и такого заболевания у нас сегодня нет», - сказал И.Шурма.

По его словам, об отсутствии вспышки позволяет говорить и небольшое количество больных, поскольку такая инфекция, как менингит, распространяется очень быстро.

«Первый ребенок, который был госпитализирован с подозрением на менингит, поступил в больницу 8 сентября. Сегодня 8 октября. Если бы это была вспышка инфекционного заболевания, то было бы очень много больных. А пациенты, у которых зафиксирована энтеровирусная инфекция, даже не находились в одном коллективе. Это и дети, которые посещали детский садик, и лицеисты, и школьники. Поэтому сейчас можно говорить, что источник инфекции сейчас локализован, поскольку нет новых случаев», - сказал И.Шурма.