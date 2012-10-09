Полтавщина: обесточены 14 населенных пунктов
10:43, 09 октября 2012Новости регионов
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Из-за ухудшения погоды
В Полтавской области из-за ухудшения погоды обесточены 14 населенных пунктов.
Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды Управления МЧС Украины в Полтавской области, по состоянию на утро 9 октября в результате сильного ветра и дождя в Полтавском, Миргородском, Гадячском и Глобинском районах произошло отключение от электроснабжения 63 трансформаторных подстанций, 4 хозяйств и 14 населенных пунктов.
Объекты жизнеобеспечения не отключались.
Аварийными бригадами ПАО «Полтаваоблэнерго» ведутся восстановительные работы.
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