Одесчина: два человека отравились парами сероводорода
09:03, 09 октября 2012Новости регионов
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При попытке почистить колодец
В Одесской области два человека погибли от отравления парами сероводорода при попытке почистить колодец.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций, несчастный случай произошел в селе Михайловка по улице Советской на территории частного домохозяйства.
«При попытке почистить колодец глубиной приблизительно 10 м отравились парами сероводорода и погибли 2 человека: 48-летняя хозяйка дома и 17-летний юноша», - говорится в сообщении.
Чтобы поднять погибших из колодца, привлекалось пожарно-спасательное отделение города Сарата ГТУ МЧС в Одесской области. Спасатели в аппаратах для защиты органов дыхания подняли с помощью веревок тела погибших из колодца, отмечается в сообщении.
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