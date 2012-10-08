Известные футболисты побывали в детском доме

Руководитель программ и проектов благотворительного фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» Дарья Касьянова вместе с игроками ФК «Шахтер» посетили Харьковскийобластной детский дом. Это учреждение активно воплощает в жизнь главную цель проекта «Сиротству – нет» Фонда - развитие национального усыновления и семейных формвоспитания.«Для нас очень важно, чтобы каждый ребенок воспитывался в семье, - говорит Дарья Касьянова. – Мы ведем активную работу по развитию семейных форм воспитания. Это ипрофилактика сиротства, и работа с кризисными семьями, и обучение приемных родителей. Главным нашим информационным инструментом является портал Sirotsty.net,на котором собрано 14 000 анкет детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Наш визит в харьковский областной детский дом с футболистами ФК «Шахтер» - один изнемногих компонентов программы, однако очень важный. Ведь футбол – это не просто спорт. Это – образ жизнь для многих людей. Это течение, которое объединяет разных повозрасту и социальному статусу людей. Именно благодаря нашему сотрудничеству с ФК «Шахтер», мы активно продвигаем наш проект в обществе».Напомним, что Харьковском областном приюте в настоящее время находится 71 ребенок возрастом от 3-х до 18 лет. Многие бывшие воспитанники приюта уже нашли свои семьи,но продолжают навещать друзей и воспитателей.

Справка:Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» - неприбыльная организация, основанная 15июля 2005 года.Миссия Фонда – работать для людей, устраняя причины актуальных общественных проблем;внедряя лучший опыт, накопленный в Украине и за рубежом, создавая уникальныесистемные решения; добиваясь максимального результата каждым своим проектом идействием.Направления деятельности: современное образование и воспитание, здоровье нации,культурное наследие, адресная помощь.Учредитель Фонда - Ринат Ахметов.Дополнительная информация на сайте www.fdu.org.ua