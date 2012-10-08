В Тернополе установили памятную доску 23-летнему спасателю

В Тернополе установили мемориальную доску 23-летнему спасателю Ростиславу Манащуку, погибшему год назад при выполнении долга.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды областного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины, доску установили на доме по ул. Карпенко, где жил погибший. Участие в открытии приняли родные, друзья, коллеги спасателя и представители духовенства, которые освятили гранитную памятную плиту.

С инициативой установить мемориальную доску Р.Манащуку выступили его друзья, областная молодежная общественная организация «Молодежь» и областное управление МЧС.

Как сообщал УНИАН, 7 октября 2011 года погиб 23-летний спасатель, который первым спустился в колодец, где от неизвестного газа потеряли сознание двое рабочих, копавшие его.

После поднятия тел рабочих врачи констатировали их смерть, спасателя же с отравлением неизвестным газом доставили в больницу, где он вскоре скончался.