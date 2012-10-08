В Крыму объявлено штормовое предупреждение

Крымское управление МЧС объявило штормовое предупреждение в регионе на 8-9 октября из-за ожидаемого ухудшения погоды.

Как сообщила УНИАН пресс-служба спасательного ведомства автономной республики, местами на полуострове ожидается сильный дождь. Синоптики также прогнозируют северо-западный ветер скоростью 15-20 метров в секунду, местами порывы - до 25 м/с.

"При порывах ветра остерегайтесь находиться вблизи линий электропередач, ветхих строений и сухих деревьев. Во время грозы избегайте открытой местности и возвышенностей, не находитесь под отдельно стоящими деревьями, электроприборами, вблизи металлических конструкций, не купайтесь. В помещениях желательно не использовать электроприборы и телефонную связь", - советуют спасатели.